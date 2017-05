🌪😳Торнадо в Алтайском крае. Природа преподносит все новые сюрпризы, которые вечером (30мая) добрались до села Гришковка в Алтайском крае. Жителей увиденное мягко говоря удивило, то ли смерч, то ли торнадо, но выглядело данное природное явление очень угрожающе.😱 #алтайскийкрай #алтайский_край #алтай #altay #altai #торнадо #barnaul #barnaulinsta #biysk #novoaltaysk #яровое #белокуриха #рубцовск #алейск #заринск #змеиногорск #заценибарнаул #горняк #горный #славгород #кулунда #волчиха

