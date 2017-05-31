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Джентльмены предпочитают блондинок: фото главных белокурых красавиц

, ИА "Амител"
Голливудская улыбка, сияющие глаза и золотые локоны: смотрим снимки самых красивых блондинок мира

Про них рассказывают анекдоты и пишут сказки, над ними шутят и ими восхищаются — 31 мая обладательницы светлых локонов, а также все их воздыхатели отмечают Всемирный день блондинок. А редакция Amic.ru предлагает читателям посмотреть фотоподборку топовых белокурых знаменитостей, покоривших мир, и еще раз восхититься их красотой.

 

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.05.2017 11:59
Русский

На пред-пред-пред последнем фото Шифер же вроде, а не Бесингер?

0  0
31.05.2017 12:00
- гость -

смотрим снимки самых красивых блондинок мира

может все-таки КРАШЕННЫХ бондинок

0  0
31.05.2017 12:02
- гость -

Рыжие самые классные!

0  0
31.05.2017 12:15
- гость -

красавиц из них - единицы, остальные вульгарные тетки

0  0
31.05.2017 13:07
Дюша Метёлкин

2 31.05.2017 11:59
Русский

сегодня сдают ЕГЭ..... это и объясняет это косяк...

0  0
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