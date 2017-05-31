Про них рассказывают анекдоты и пишут сказки, над ними шутят и ими восхищаются — 31 мая обладательницы светлых локонов, а также все их воздыхатели отмечают Всемирный день блондинок. А редакция Amic.ru предлагает читателям посмотреть фотоподборку топовых белокурых знаменитостей, покоривших мир, и еще раз восхититься их красотой.
Комментарии
На пред-пред-пред последнем фото Шифер же вроде, а не Бесингер?
смотрим снимки самых красивых блондинок мира
может все-таки КРАШЕННЫХ бондинок
Рыжие самые классные!
красавиц из них - единицы, остальные вульгарные тетки
2 31.05.2017 11:59
Русский
сегодня сдают ЕГЭ..... это и объясняет это косяк...