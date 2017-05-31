Минюст направил в Госдуму положительное заключение на поправки в Уголовный кодекс за создание помех в работе врачей и нападение на них. За это предполагается наказывать штрафом либо принудительными работами, сообщает Life.
Законопроект был разработан депутатами Госдумы Ириной Яровой и Дмитрием Морозовым. В УК РФ появится новая статья 124.1 "Воспрепятствование оказанию медпомощи", а статьи 115 "Причинение легкого вреда здоровью" и 119 "Угроза убийством" дополнятся новым уточнением — если вред здоровью причинят врачу или будут ему угрожать, виновному грозит штраф в 200 тысяч рублей или принудительные работы на срок до пяти лет.
Проект закона авторы сначала отправили на согласование в Верховный суд и правительство. ВС уже дал положительное заключение, а правительство предоставило свой отзыв в лице Минюста.
Поводом стала недавняя история в Петропавловске-Камчатском, где девушка на иномарке перегородила двор и долго не пропускала скорую, спешившую к пациенту, который в итоге скончался.
По статистике Минздрава, в 2016 году на врачей по всей стране нападали 1226 раз. Профсоюз медиков ранее предлагал приравнять медработника к полицейскому по статусу. В марте этого года медпрофсоюзы обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать законопроект, ужесточающий наказание за нападение на врачей вплоть до пожизненного срока, поскольку, по мнению медиков, остановить буйных людей и автохамов, не пропускающих на дороге "скорую помощь", могут только крупные штрафы и тюремные сроки.
Комментарии
Скорая ещё куда ни шло, а вот те, что по кабинетами сидят издеваются над больными людьми, доводят до безумия.
Не лечат толком, а мытарят.
Инвалидность положена- не добьешься.
Давно пора.
Гостю 12.09 надо понимать, что все нормативы, что как и кому давать спускаются сверху. Врач ни на шаг не имеет права от них отступить.