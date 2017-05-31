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Сильный взрыв прогремел в Кабуле (Афганистан) близ здания посольства Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и его источники в местной полиции.
Уточняется, что взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва есть жертвы. Агентство Pajhwok Afghan News со ссылкой на данные Минздрава страны сообщает о не менее 60 пострадавших, которых госпитализировали в больницы.
РИА Новости добавляет, что в результате взрыва также были повреждены многие здания: в них выбило окна и двери.
Отмечается, что полиция оцепила прилегающие к площади Занбак районы.
Комментарии
Для гейропейсов-афганцы -не люди,просто пыль!
Вот когда их подавят как кур,в Ницце,тогда всё возбухает про права человека!