Фото: администрация Алтайского края
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло вместе с губернатором Алтайского края Александром Карлиным побывал с визитом в Целинном районе, где оценил работу ряда предприятий и социальных объектов.
Как передает пресс-служба правительства Алтайского края, в селе Бочкари полпред осмотрел новый жилой микрорайон, детский сад, ледовую площадку, фельдшерско-акушерский пункт, а также ознакомился с деятельностью компании "Бочкари". В поселке Дружба, в частности, Сергей Меняйло посетил стадион и примыкающую к нему зону отдыха, благоустройство которых — особая забота местного предприятия. ООО "Вирт" на условиях кооперации с несколькими сельхозпредприятиями ввело в эксплуатацию мини-завод по убою крупного рогатого скота и производству мраморной говядины.
Полномочный представитель президента отметил, что социально ответственные предприятия Целинного района можно назвать образцом серьезного отношения к своим обязательствам в рамках государственно-частного партнерства.
"Компания "Бочкари" — это высокий уровень производства, но дело не только в этом. В поселке Бочкари мы увидели реальную программу возрождения села. Здесь власть и бизнес исполняют свои обязательства, а в итоге мы получаем позитивный результат. Село Бочкари – просто цветущий оазис, каких я давно не видел. Здесь предприятие строит жилье и для своих специалистов, и для работников социальной сферы. На заводе компании "Бочкари" трудятся 700 работников, в селе живут 1700 человек, и для всех созданы нормальные условия: хорошая работа, современное жилье, достойная социальная инфраструктура. Яркий пример: совсем недавно сюда приехала на работу врач из Новосибирска, и ее устраивают не только условия работы, но и хороший детский сад, школа, великолепные возможности для занятий спортом. Компанию "Бочкари" можно назвать образцом социально ответственного предприятия: она строит служебное жилье не только своим сотрудникам, но и работникам бюджетной сферы, содержит детский сад и школу, построило спортивные объекты, которым может позавидовать любой город", — отметил Сергей Меняйло.
Полпред назвал Алтайский край процветающим регионом, опыт которого интересно и полезно адаптировать для других регионов.
"Если честно говорить, в Алтайский край приятно въезжать, потому что в регионе порядок. Бросаются в глаза ухоженные поля, приличные дороги. Да, может быть, пока их сделали не везде, но дороги здесь приводят в порядок. Здесь ответственно работают бизнес и власть, причем они распределяют ответственность: власть обеспечивает инфраструктуру, бизнес заботится о социальной сфере", — отметил Сергей Меняйло.
Говоря об особенностях региона, полпред подчеркнул разнообразие климатических зон, позволяющее выращивать как зерновые, так и бахчевые культуры.
"Должность полпреда президента позволяет очень многое увидеть и сравнить. Так вот, в Алтайском крае люди не жалуются, и в глазах у них не грусть, а улыбка. Сегодня мы это видели и в детском саду, и в обновленном фельдшерско-акушерском пункте. В Алтайском крае есть что посмотреть, есть что показать. Здесь живут и работают по хорошим стандартам вполне европейского уровня. Алтайский край — уникальная земля, мы должны поддерживать и развивать и регион, и социально ответственный бизнес", — резюмировал полпред.
Комментарии
Иуда. Рабочий люд помирает. Закапывать не успевают .И в молодости лет. От надрыва за копеечный труд .
А голова не оторвалась по дороге туда ехать?Туда дорог же нет.
он просто за людей узкий круг населения считает
Все правильно. Живем как нищие в Европе...
По мнению патриотов, в Европе 2 категории людей - первая категория нетрадиционной ориентации, а вторая за ними сортиры моет.
Полпред назвал Алтайский край процветающим регионом ...Так вот, в Алтайском крае люди не жалуются, и в глазах у них не грусть, а улыбка.
- Смеется народ, - отвечают мытари. Куда ни глянешь - всюду веселье да пляски. - Вот теперь я верю, что у народа взять больше нечего. (хан Батый)
Как можно судить о жизни целого края по одному посёлку ?
31.05.2017 12:32
- гость -
европе стыдно, что у нее есть нищие, поэтому она им нехилое такое пособие платит.
карлин, министры краевого правительства, да, они живут как, в Европе, при доходах 200000 р в мес (3200 евро) Сволочи!
В Бочкарях и правда хорошо живут. И дороги и работа благодаря пивоваренному заводу.
В каменский район его свозите и покажите какая там "европа". Меняйло поменяй нам губернатора.....просим!!!
Полпред Меняйло заявил, что в Алтайском крае люди живут, как в Европе
Ну те люди, у которых он здесь бывает, видимо, да)))
Показали "потёмкинскую " деревню, наплёл чуши и укатил в Москву, 80 % жителей края не выезжало за границу, в Европе не были, но должны быть уверены , что живут лучше чем там, мда, лишь бы войны не было....
Что показал, так и говорит мужик) нужно же за бабосы отсчитаться) туда куда министру ездеют на эти дни , там дорога заранее заосвальтирована ,биотуалеты вдоль трассы стоят и все выметено подметальными машинами, все наряжены и здоровы) молодец, смог показать европейский уровень. а если поехать в несогласованное место, и встретиться с лошадью с телегой на проселочной дороге посреди села
И опять все верят своим подлым глазам и карманам, а не мнению полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло и губернатору Алтайского края Александру Карлину!
Компанию "Бочкари" можно назвать образцом социально ответственного предприятия: она строит служебное жилье не только своим сотрудникам, но и работникам бюджетной сферы, содержит детский сад и школу, построило спортивные объекты, которым может позавидовать любой город
то есть ведет свою хозяйственную деятельность как советский завод
Политика Сергея Меняйло, проводимая им в городе, является крайне непопулярной. Стиль его работы – это раздача заведомо нереализуемых и популистских обещаний, абсолютное непонимание специфики города, непредсказуемые управленческие решения. Брифинги и.о. губернатора начинаются предсказуемо с его опозданий, потом затягиваются на многие часы, при этом Сергей Меняйло ухитряется в течение этого времени не сказать ничего конкретного, а в косноязычии он может соревноваться с мэром Киева. Слухи о том, что Сергей Меняйло, отставной адмирал, в апреле прошлого года (прим. 2014 года) назначенный на должность губернатора Севастополя, человек сильно пьющий, будоражили Севастополь уже давно. Зачем на должность главврача Севастопольской психиатрической больницы назначили нарколога из Новороссийска, неужели чтобы без лишнего шума лечить губернатора? Последнее назначение Светланы Братик, до недавнего времени заведующей Новороссийским филиалом ГБУЗ «Наркологический диспансер», на должность главврача «Севастопольской городской психиатрической больницы» является косвенным подтверждением нашего предположения. Иначе зачем было бы назначать специалиста по алкоголикам и наркоманам руководить психиатрической больницей --- В прокуратуру Севастополя подано заявление о признаках коррупции в действиях должностного лица – и.о. губернатора Сергея Меняйло. В Федеральном Законе «О противодействии коррупции» сказано, что государственные органы должны устранять необоснованные запреты и ограничения, особенно в области экономической деятельности. и.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло 17 апреля 2014 года подписал Распоряжение № 46 «О запрете осуществления капитального строительства на территории г. Севастополя», в соответствии с которым запрещается осуществление любого строительства на территории города вплоть до особого распоряжения. Этот запрет полностью безосновательный, так как на момент его подписания не было выявлено ни одного нарушения в строительной сфере. С другой стороны, это распоряжение напрямую противоречит Федеральному конституционн
ВОТ ЗАЛИВАЕТ.
Компанию "Бочкари" можно назвать образцом социально ответственного предприятия
Только вкус пива отвратительный стал.
в Алтайском крае люди не жалуются, и в глазах у них не грусть, а улыбка.
Твою ж дивизию! Хуже чем при коммунистах лизоблюдство и очковтирательство развели.... И валить из этого "Парижу" некуда, вернее не на что...
Ох уж этот всем мозги запудрит.
Бочкари паленку гонят, много лет уже их не употребляю.
А вообще, производители суррогатного алкоголя во все времена богато жили.
Никто не любит мразь, вопрос, почему мразь до сих пор во власти?