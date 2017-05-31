Фото: кадр из фильм "Антихрист"
Полуторагодовалая девочка получила серьезные травмы после падения из окна восьмого этажа в городе Бийске. По данному факту назначена проверка, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
Как говорят в ведомстве, вечером во вторник, 30 мая 2017 года, из окна восьмого этажа многоквартирного дома по улице Советской города Бийска выпала полуторагодовалая девочка. Алтайские следователи сообщают, что ребенок жив, но был доставлен в городскую больницу с множественными травмами. В настоящее время девочка находится в палате интенсивной терапии.
Предварительно установлено, что мать ребенка находилась в квартире, вышла в другую комнату. В этот момент ее дочь осталась без присмотра. Кроме того, около окна с открытой настежь створкой женщина оставила кухонный табурет.
Следственным отделом по городу Бийску следственного управления СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии