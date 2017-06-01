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Свадебный образ: что нужно сделать невесте?

, ИА "Амител"
Визажист и стилист-парикмахер рассказали, что сделать для создания идеального свадебного образа

Женихам и невестам стоит доверять свой образ только профессиональным визажистам, бровистам, лешмейкерам и парикмахерам-стилистам. Свадебный образ – вещь важная и индивидуальная, здесь ошибок быть не может. На что нужно обратить внимание, рассказала стилист-визажист Ольга Кильтау.

Команда

Большое значение имеет слаженная работа и совместный творческий союз парикмахера и визажиста. Хорошо, если они доказывают свое мастерство на всевозможных выставках и конкурсах. 

Услуги

Если мы идем за свадебным образом в салон, то было бы хорошо, если он мобилен. Если предстоит торжество (свадьба, юбилей, выпускной бал), мастера салона помогут создать уникальный и неповторимый образ и стать центром внимания. Прически любой сложности, праздничные укладки, локоны, прически с шиньонами, с живыми цветами, бусами, с элементами плетения, с добавлением и наращиванием волос, а также украшения для волос ручной работы – выбор услуг обычно радует глаз. 

Средства и "плюшки"

Использование исключительно профессиональной косметики и гарантирование ее качества, стойкости и безопасности – важная вещь. Например, услуга "Мобильный салон красоты" очень удобна: не надо тратить время на поездку в салон и не беспокоиться, что опоздаешь, если вдруг мастер не закончил работу с другим клиентом. А домашняя атмосфера сделает подготовку к важному мероприятию более комфортной. 

Макияж "отдельной строкой"

Каждая невеста хочет быть безупречной и неотразимой в самый ожидаемый и волшебный день её жизни — день свадьбы. При макияже обязательно нужно учитывать множество нюансов: цвет волос, цвет глаз, типаж, цвет платья, возраст и назначение макияжа — вечерний, свадебный, дневной, для фото- или видеосъемки. 

  • Если есть какая-нибудь особая концепция свадьбы, то стилист помогает выбрать к ней макияж, прическу, аксессуары. Он поможет определить, какие цвета подойдут девушке, и собрать все детали свадебного образа воедино, подчеркнуть все достоинства, которые невеста может в себе не видеть, а также скрыть недостатки. 
  • Репетицию делать обязательно, она очень важна для мастера, чтобы понять, какая кожа у невесты, как ложится тон на лицо, насколько послушный волос, и знать, какая именно прическа может подойти, какие средства для укладки будут необходимы. 
  • Свадебный образ традиционно должен быть классическим, подчеркивающим красоту и невинность невесты. Невеста должна быть ярче, интереснее, чем в обыденный день, черты лица должны читаться на фотографиях, но это должны быть природные оттенки макияжа. 
  • Задача свадебного макияжа – просто сделать ровный тон и выделить черты лица, чтобы невеста выглядела естественно, но немного ярче. Так как сейчас популярны стилизованные свадьбы, то в случае морской свадьбы можно подобрать, например, нежный макияж в голубых тонах, если эти оттенки подходят невесте. 
  • В свадебном макияже происходит игра различных натуральных оттенков, перламутровых, бежевых. У каждого мастера есть свой стиль, но важно, чтобы невеста оставалась натуральной, такой, какая она есть на самом деле. Главное — это природная индивидуальность и изюминка, а опытный мастер должен ее найти и подчеркнуть. 

Что нужно делать перед свадьбой?

Никаких экспериментов

Не надо красить волосы в новый цвет. Не нужно делать чистку лица, пользоваться новыми

косметическими средствами. Реакция кожи непредсказуема, и любую аллергию будет очень сложно спрятать. Крайний срок для чистки лица – за месяц до свадьбы.

Постоянный уход

При этом следует регулярно делать пилинги и скрабы; сделайте их дня за 3 до свадьбы, завершив питательной и увлажняющей маской. Это поможет коже не выглядеть сухой, а сухость сложнее всего спрятать с помощью макияжа, так как в этом случае тональный крем не впитывается и становится более заметным. Единственное решение – это предварительное увлажнение кожи.

Выбрать мастера

Чтобы макияж и прическа держались хорошо в течение всего дня, самое главное – выбрать правильного мастера. Здесь все будет зависеть только от него. Но, конечно, случаются и особенные ситуации, которые могут влиять на прическу.

Обговорить запасной вариант прически

Например, если на улице идет дождь, а невеста хочет распущенные кудри, то из-за влажности прическа сохранится максимум 30 минут. Никакой лак не выдержит ливня. Поэтому на репетиции обговаривается второй запасной вариант прически, который можно использовать в случае дождливой погоды. Если же на улице жара в 35 градусов, я использую свои специальные методики, чтобы тон сохранил свой изначальный внешний вид.

Подготовиться к ограничениям

Кроме того, макияж, так же как и платье, надо уметь носить. Не стоит постоянно опирать лицо руками, иначе вы смажете румяна. Макияж надо воспринимать как картину. Надо настроиться, что вы должны правильно носить и платье, и прическу, и макияж в день свадьбы. У вас будут определенные ограничения.

Довериться специалисту

Вы должны довериться специалисту, но при этом предварительно донести, что Вы именно хотели бы получить. Чтобы более успешно донести информацию, лучше заранее подготовить фотографии того, что Вам точно не нравится, и то, что Вам нравится, но Вы не уверены, подойдет ли оно Вам.

Итог: макияж и прическа должны гармонировать с нарядом, держаться несколько часов, выигрышно выглядеть при естественном и искусственном освещении, хорошо получиться на фотографиях. И, конечно, самое главное — образ должен быть торжественным без пафоса и ярким без вульгарности, подчеркивать индивидуальность и соответствовать тенденциям. Некрасивых людей не бывает. Есть только те, кто не знает своей красоты. Это здорово, когда мастер имеет возможность помогать людям обретать своё собственное уникальное "Я". 

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Визажист Ольга Кильтау 
Парикмахер-стилист Анастасия Федорова
Телефоны: +7 (909) 506-38-39; +7 (913) 364-49-74
Барнаул, улица Шумакова, 23 а, Бизнес-парк "Статус", офис 402
Также узнать подробную информацию и ознакомиться с примерами работ возможно в официальных группах: Вконтакте, Одноклассники, Instagram 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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