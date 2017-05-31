Фото: bingpop.com
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles, посвященный ливерпульской четверке, состоится в четвертый раз в Алтайском крае 1 июля. Об этом сообщает Алтайтурцентр.
Отмечается, что гостями фестиваля станут такие новосибирские группы, как "Ракеты" и "ШтрихКот", музыканты из Горно-Алтайска Palm Beach 04, а также барнаульские коллективы Redrollers и "Мы". Кроме этого, в фестивале примет участие единственный в России официальный трибьют The Beatles — московская группа The BeatLove.
В сообщении говорится, что в этот день на площадке "Битлз-лэнд" в "Бирюзовой Катуни" будут организованы тематические фотозоны, гости смогут сделать снимки рядом с ростовыми куклами The Beatles, поучаствовать в конкурсах и выиграть памятные призы.
Четвертый музыкальный фестиваль Because of the Beatles пройдет под девизом "Вперед, в 60-е!", подчеркивают в Алтайтурцентре, поэтому приветствуется соответствующий стиль одежды.
Мероприятие состоится в 17:00 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, "Бирюзовая Катунь". Вход свободный.
Комментарии
Вот колхозники чего удумали лишь бы туристов заманить к себе
"Вход свободный" -Там даже за проезд по мосту деньги берут, а проживание больше 3 тыс.