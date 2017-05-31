Фото: marketingmattersinbound.com
Сильный ураган и град повредили обтекатели самолета компании "КрасАвиа" в Барнауле. Как сообщили в Барнаульской транспортной прокуратуре, вечером во вторник, 30 мая, рейс компании "КрасАвиа", следовавший из Красноярска в Барнаул, приземлился в штатном режиме в аэропорту столицы Алтайского края. Однако град стал причиной повреждения самолета. В итоге рейс задержали на восемь часов. По данным авиакомпании, на рейс из Барнаула было зарегистрировано 33 человека.
Отметим, что подобный случай произошел в Барнауле в 2010 году, когда град размером с яйцо повредил крылья двум самолетам.
Как неоднократно писал Amic.ru, во вторник, 30 мая, в Алтайском крае произошел мощный ураган. Устранение последствий стихии держит на личном контроле губернатор Алтайского края Александр Карлин.
Комментарии
блин, а как он летал, если какой-то град его смог повредить, а если в небе град или птичка в крыло ударится