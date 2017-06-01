ИСК "Алгоритм" предлагает барнаульцам уникальную возможность совершить виртуальную "экскурсию" по будущей квартире в одном из объектов застройщика. Такую услугу пока что не предлагают больше ни в одном офисе продаж.
На данном этапе "Алгоритм" представляет презентации пяти типов планировок в домах квартала "Балтийская крепость" и "Тетрис" на улице Димитрова, 126. В 3D-очках клиенты могут увидеть свою квартиру в базовом варианте, под отделку, а также интерьер с типовой отделкой и "квартиру в обертке" — с дизайнерским интерьером и готовыми решениями по планировке, декору стен, подбору мебели, светильников, текстиля, аксессуаров.
"ИСК "Алгоритм" взяла на вооружение современные технологии презентации интерьера. С помощью 3D-очков и специально подготовленных визуализаций мы показываем, какой будет ваша квартира, когда вы окажетесь внутри. Это полезная функция. Она станет альтернативой или дополнением к экскурсиям на строительную площадку. Мы рекомендуем воспользоваться этим сервисом, если стоит задача изучить предложения квартир на рынке", — рассказывает Виталий Тайчер, коммерческий директор ИСК "Алгоритм".
С помощью виртуальных технологий будущие новоселы увидят, какой будет квартира, смогут решить для себя, устраивает ли их такой уровень отделки, внести свои коррективы или полностью поменять стиль интерьера.
"Есть простое, я бы сказал, золотое правило. Проще "поймать" ошибку или вдохновение на самых первых этапах работы. Тогда вы существенно сэкономите. И на деньгах, и на проекте. Посмотрите на свою квартиру, "перепрыгнув" несколько месяцев. Решите, хотите ли вы жить в ней? Хотите ли именно такой интерьер, или стоит подумать над декором еще? Мы подготовили для квартир "Алгоритма" несколько типов интерьеров. Я поклонник дизайна, главное в котором — простота и функциональность. Это дает скандинавский и американский стиль интерьера. В 3D-визуализациях квартир "Алгоритма" вы сможете увидеть ряд удачных решений", — советует архитектор и дизайнер Родион Есипов.
Совершить 3D-тур по новостройкам ИСК "Алгоритм" и заглянуть в свою будущую квартиру можно в новом офисе компании на проспекте Социалистическом, 54.
Проектная декларация размещена на сайте http://www.alg22.ru/objects.
ООО "ИСК "Алгоритм". Социалистический проспект, 54. Телефон 72-00-82.
Комментарии
лучше парковок сделайте адекватное количество, а не 3Д очками мерейтесь