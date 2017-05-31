Повреждения на газопроводе в Барнауле полностью устранены. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, вечером во вторник, 30 мая, были завершены работы по устранению утечки в районе проспекта Космонавтов, 48е.
После заполнения сетей в 19.07 по местному времени АО "Газпром газораспределение Барнаул" начало подключение потребителей. На сегодняшний день без газа остается только часть поселка Казенная Заимка. Работы по подключению продолжаются, в течение дня топливо поступит в дома всех жителей.
Справки по телефонам центральной диспетчерской службы АО: 282-085, 282-086.
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