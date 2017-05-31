Знаменитую чудодейственную икону Табынской Божьей Матери привезли в Барнаул. Сейчас она находится в Покровском соборе, и все желающие могут прийти и приложиться к святому образу. Считается, что он приносит удачу, исцеляет от различных недугов и тело, и душу человека, помогает избавиться от вредных привычек, возвращает мир в семьи и защищает детей от бед и трагедий.
Жители края приезжают к храму, чтобы поклониться иконе. Стоят перед ней подолгу, многие - на коленях, остальные терпеливо ждут своей очереди. Находиться в Алтайском крае икона будет две недели. До 1 июня верующие могут ей поклониться в Покровском соборе. Затем она побывает в Никольском храме, храме Иоанна Богослова, Знаменском женском монастыре и других церквях. Привезут ее также в краевую клиническую больницу и в краевую детскую больницу.
Комментарии
какая дичь - средневековье