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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздно вечером во вторник, 30 мая, проинформировал главу государства Владимира Путина об успешных пусках ракет "Калибр" по боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет "Калибр", произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГИЛ на территории Сирии", — цитирует агентство слова представителя Кремля.
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что четыре крылатые ракеты "Калибр" по объектам ИГ в районе Пальмиры запустили фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" ВМФ РФ, которые находятся в акватории Средиземного моря. Они поразили укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы террористов, которые были переброшены из Ракки. Уточняется, что субмарина выполнила пуски ракет из-под воды.
В ведомстве добавили, что Россия своевременно проинформировала командования США, Турции и Израиля о пусках по действующим каналам взаимодействия.
Комментарии
видимо переговоры с Макроном провалились полностью.
Выпустили по воробъям пенсию сотен тысяч пенсионеров.
"тяжелая техника" - рыдван с пулеметом на кузове?
Сколько уже таких "успехов" было!
А сколько еще будет! Конца края успехам не видно.
Хрен с ними с пенсиями, ракеты пулять приятнее. Должен же хоть в чем то быть успех.
Кузю, Кузю посылайте в бой, он хотя бы шоу покажет
Извиняюсь спросить, а это та Пальмира, которая уже дважды отвоевана, отпразднована победа и розданы награды?