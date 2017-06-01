Четверг, 1 Июнь, 08:45

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,69
€ 63,41
Brent
$ 51,5
20°
Обь
478см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган на Алтае в мае – 2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Рубцовск достоин статуса территории опережающего развития — депутат Госдумы

, ИА "Амител"
Интервью с депутатом ГД от Алтайского края Виктором Зобневым о ситуации в городе и необходимости получения статуса ТОСЭР

Жители Рубцовска собирают подписи за присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Еще два алтайских города — Новоалтайск и Заринск — претендуют на получение статуса территорий опережающего развития (ТОР). Это разные федеральные программы, но суть одна: налоговые льготы для ведения бизнеса. По этим двум городам ситуация более-менее понятна, но вот насчет Рубцовска определенности пока нет. О том, почему этот промышленный город достоин статуса, приносящего льготы, в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказал депутат Государственной думы РФ по Рубцовскому одномандатному округу Виктор Зобнев. В недавнем прошлом он был руководителем Рубцовского завода запасных частей.

Корреспондент: В последнее время о городе слышно в новостях с негативным содержанием. То митинг там, то коммунальные проблемы. Что сегодня по повестке дня?

Виктор Зобнев: Первое – это, конечно, инфраструктура. Она не соответствует требованиям, которые выдвигают рубцовчане. Это мягко говоря.

Во-вторых, это один из тех городов, где люди хотят и ждут возрождения промышленности и появления рабочих мест. В былые времена в Рубцовск для работы приезжало очень много людей из районов, которые окружают город. И в свое время благодаря этому Рубцовск очень серьезно развивался.

Разумеется, я тоже заинтересован в том, чтобы третий по величине город Алтайского края вернул себе гордое звание индустриальной столицы региона. Пять крупнейших промышленных предприятий бывшего СССР работали очень успешно. Продукцию местных заводов помнят практически по всей территории бывшего Советского Союза.

Ну а если будет развиваться Рубцовск, активное развитие получат и близлежащие районы.

Пока же проблема с присвоением городу статуса территории опережающего социально-экономического развития.

Корр.: Почему Рубцовск не может получить этот статус?

В.З.: Сначала надо собрать подписи жителей, уже есть около пяти тысяч. Это позволит нам определить, что горожанам проект интересен.

Сейчас готовим обращение к губернатору Алтайского края, к секретарю регионального отделения партии "Единая Россия" и депутату Государственной думы, для того чтобы у нас был официальный повод для обращения в правительство РФ, профильные министерства.

Корр.: Нет ли здесь противоречия: если есть вопросы с инфраструктурой и промышленностью, то как же можно говорить о присвоении Рубцовску этого статуса?

В.З.: Есть недоделки и отставания, которые сложились за предыдущие годы. Есть желание их преодолеть быстрыми темпами. И как раз для этого нужно создать специальные условия для резидентов будущей территории опережающего социально-экономического развития. Это, прежде всего, особые экономические условия для развития предпринимательства, промышленного сектора.

Рубцовск имеет неплохие показатели промышленного производства: при средних показателях в 101% мы в 2016 году показали рост в 109%. У нас стабильно работает "Алтайвагон", Рубцовский машиностроительный завод является филиалом научно-производственного объединения "Уралвагонзавода", Рубцовский завод запасных частей (группа кампаний "Алмаз") показывает очень хорошие результаты. В одной из самых динамично развивающихся отраслей — в сельскохозяйственном машиностроении — мы второй год показываем приросты в 35%.

Корр.: Какие это особые условия?

В.З.: Особый порядок налоговых послаблений для привлечения дополнительных резидентов. Такой сегодня установлен на Дальнем Востоке, в Калининграде, Крыму, Татарстане и еще в некоторых регионах.

Раньше, мы помним, вводились особые экономические зоны. Сейчас вектор сместился в сторону социально-экономического развития территорий. То есть больше нацелен на людей. По этой федеральной программе дополнительную поддержку получает городская инфраструктура.

Статус дает не только бюджетные, но и частные инвестиции.

Корр.: Статус ТОСЭР обязывает к чему-то исполнительную власть в городе?

В.З.: Конечно. И не только исполнительную, но и законодательную. Это как раз создание условий на законодательном уровне для развития.

Но, разумеется, основная работа на исполнительной власти.

 

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

1.06.2017 07:23
- гость -

Тур.кластер, Наукоград, ТОР, ТОСЭР, столица Мира- приаритетно стабилизируемся, и праймирисируемся?

0  0
1.06.2017 07:28
Здравый!

Умирающий город - территория опережающего развития? То есть наше развитие должно двигаться в этом направлении? Фантастическая откровенность...

0  0
1.06.2017 07:34
- гость -

Санрубцивьськ- ньювасюки.

0  0
1.06.2017 07:40
- гость -

Фуфло тогда ваша ТОСЭР

0  0
1.06.2017 08:05
- гость -

Истребление Рубцовска
все эти годы шло.
А с возрождением туго.
Кто тут может помочь, разве что президенту по силам.
Народ безмолвствует.
Но от безработицы и бедности устали, терпение на исходе.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
08:42
"Правила жизни – 2017". Законы, которые вступят в силу в России в июне 0
08:34
Выходи играть: самые популярные игры двух столетий по версии Amic.ru 0
08:27
Барнаульцы предупреждают о большой яме в асфальте в центре города 0
08:15
Ошибочные действия пилота стали причиной крушения самолета Минобороны 2
08:03
Свадебный образ: что нужно сделать невесте? 0
07:45
"Нелюбовь" Звягинцева, "Чудо-женщина" и другие премьеры недели 0
07:23
Где и когда можно узнать результаты ЕГЭ в Алтайском крае? 0
07:11
Защита детства – общая задача: интервью со следователем 0
06:47
Рубцовск достоин статуса территории опережающего развития — депутат Госдумы 5
06:21
Впали в детство: "резиночка", "ножички" и другие игры от редакции Amic.ru 1
06:05
Дождь и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 1 июня 0
05:01
Смотрим, как дагестанский полицейский охотится на корову в городе 0
04:01
Матвиенко опровергла "заморозку" индексации пенсий до 2035 года 2
03:01
Путин выделит 500 млн рублей из резервного фонда на мультики 0
02:06
Путин поприветствовал "майора голубя из ФСО" 1
01:14
Путин – первый за 350 лет российский правитель, посетивший старообрядцев 1
00:15
Суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК 5
23:40
Путин в Кремле попытался утешить плачущего мальчика поглаживанием по голове 3
22:26
Россия "до одури" боится наступления войск Украины - депутат Рады 1
21:51
МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России 0
21:25
Премьер-министры североевропейских стран "потроллили" Трампа с шаром 0
20:53
Водителя "скорой", поведавшего о "левых" выездах, могут принять обратно 0
20:26
Погибшего вице-мэра Красноярска назначили докладчиком на комиссии горсовета 1
20:05
Госдума желает выплатить жителям Крыма долги СССР 3
19:41
Севастополь частично лишился доступа к "ВКонтакте" и "Яндексу" 0
19:25
Ураган, суд Усманова и Навального, штраф за лайки: главное из соцсетей 0
19:14
Четырехлетние мальчики сбежали из детсада в Новосибирске за конфетами 0
18:46
Трамп предложил пользователям Twitter разгадать значение загадочного слова 0
18:31
Главный полицейский Новоалтайска пойдет под суд 0
18:14
Суд в Швейцарии вынес первый приговор за лайк в Facebook 0
18:09
Алтайский край попал в середину социально-экономического рейтинга регионов 0
17:50
А был ли мальчик? Что нового в истории с задержанием за чтение Шекспира? 0
17:42
Алтайского производителя сидра уличили в фальсификации 0
17:28
Путин снял часть экономических ограничений с Турции 0
17:17
"Внешэкономбанк" потребовал признать банкротом "Алтаймясопром" 1
17:06
Омский таксист облил пассажира зеленкой и засунул его в багажник 5
17:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за 2016 год 0
16:52
Главой избирательной комиссии Барнаула стал Виталий Замаруев 3
16:45
Александр Карлин вручил жителям Алтайского края государственные награды 0
16:31
Перевозка групп детей. Как правильно? 0
16:23
Опубликовано видео атаки на объекты ИГ в Сирии кораблями ВМФ РФ 3
16:15
Синоптики прогнозируют теплый июнь и отсутствие паводка в Алтайском крае 0
16:06
Сборная России по биатлону завершила сборы в алтайской Белокурихе 0
15:54
Актер Роберт Де Ниро назвал происходящее в США "тупой комедией" 3
15:51
Гречка, рис, мука и масло: глава Роскачества назвал лучшие товары страны 1
15:36
Алтайские власти выделят 36 миллионов на ремонт школьных спортзалов 2
15:24
Власти Рубцовска отказали коммунистам в митинге против роста тарифов ЖКХ 5
15:12
Как барнаульцы встречают икону Табынской Божьей Матери 5
15:08
СМИ: Флинн передаст Сенату часть документов по контактам с Россией 0
14:53
Жертвами взрыва в Кабуле стали 80 человек – СМИ 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.