Жители Рубцовска собирают подписи за присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Еще два алтайских города — Новоалтайск и Заринск — претендуют на получение статуса территорий опережающего развития (ТОР). Это разные федеральные программы, но суть одна: налоговые льготы для ведения бизнеса. По этим двум городам ситуация более-менее понятна, но вот насчет Рубцовска определенности пока нет. О том, почему этот промышленный город достоин статуса, приносящего льготы, в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказал депутат Государственной думы РФ по Рубцовскому одномандатному округу Виктор Зобнев. В недавнем прошлом он был руководителем Рубцовского завода запасных частей.

Корреспондент: В последнее время о городе слышно в новостях с негативным содержанием. То митинг там, то коммунальные проблемы. Что сегодня по повестке дня?

Виктор Зобнев: Первое – это, конечно, инфраструктура. Она не соответствует требованиям, которые выдвигают рубцовчане. Это мягко говоря.

Во-вторых, это один из тех городов, где люди хотят и ждут возрождения промышленности и появления рабочих мест. В былые времена в Рубцовск для работы приезжало очень много людей из районов, которые окружают город. И в свое время благодаря этому Рубцовск очень серьезно развивался.

Разумеется, я тоже заинтересован в том, чтобы третий по величине город Алтайского края вернул себе гордое звание индустриальной столицы региона. Пять крупнейших промышленных предприятий бывшего СССР работали очень успешно. Продукцию местных заводов помнят практически по всей территории бывшего Советского Союза.

Ну а если будет развиваться Рубцовск, активное развитие получат и близлежащие районы.

Пока же проблема с присвоением городу статуса территории опережающего социально-экономического развития.

Корр.: Почему Рубцовск не может получить этот статус?

В.З.: Сначала надо собрать подписи жителей, уже есть около пяти тысяч. Это позволит нам определить, что горожанам проект интересен.

Сейчас готовим обращение к губернатору Алтайского края, к секретарю регионального отделения партии "Единая Россия" и депутату Государственной думы, для того чтобы у нас был официальный повод для обращения в правительство РФ, профильные министерства.

Корр.: Нет ли здесь противоречия: если есть вопросы с инфраструктурой и промышленностью, то как же можно говорить о присвоении Рубцовску этого статуса?

В.З.: Есть недоделки и отставания, которые сложились за предыдущие годы. Есть желание их преодолеть быстрыми темпами. И как раз для этого нужно создать специальные условия для резидентов будущей территории опережающего социально-экономического развития. Это, прежде всего, особые экономические условия для развития предпринимательства, промышленного сектора.

Рубцовск имеет неплохие показатели промышленного производства: при средних показателях в 101% мы в 2016 году показали рост в 109%. У нас стабильно работает "Алтайвагон", Рубцовский машиностроительный завод является филиалом научно-производственного объединения "Уралвагонзавода", Рубцовский завод запасных частей (группа кампаний "Алмаз") показывает очень хорошие результаты. В одной из самых динамично развивающихся отраслей — в сельскохозяйственном машиностроении — мы второй год показываем приросты в 35%.

Корр.: Какие это особые условия?

В.З.: Особый порядок налоговых послаблений для привлечения дополнительных резидентов. Такой сегодня установлен на Дальнем Востоке, в Калининграде, Крыму, Татарстане и еще в некоторых регионах.

Раньше, мы помним, вводились особые экономические зоны. Сейчас вектор сместился в сторону социально-экономического развития территорий. То есть больше нацелен на людей. По этой федеральной программе дополнительную поддержку получает городская инфраструктура.

Статус дает не только бюджетные, но и частные инвестиции.

Корр.: Статус ТОСЭР обязывает к чему-то исполнительную власть в городе?

В.З.: Конечно. И не только исполнительную, но и законодательную. Это как раз создание условий на законодательном уровне для развития.

Но, разумеется, основная работа на исполнительной власти.