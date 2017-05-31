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Электричество после урагана восстановили в 19 селах Алтайского края

, ИА "Амител"
В регионе устраняют последствия сильного шторма

Фото: xeloz.ru

Алтайские спасатели устранили последствия мощного урагана, который обрушился вечером во вторник, 30 мая, на регион. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, из-за сильного ветра долгое время без электричества оставались жители 19 населенных пунктов.

"В результате разгула стихии на территории Алтайского края были кратковременные отключения света в 19 населенных пунктах. Над восстановлением работали порядка 300 человек", — говорится в сообщении.

Как ранее писал Amic.ru, в селе Родино Алтайского края отсутствовало электричество около 8 часов. Последствия разрушительного урагана в данный момент устраняются. Этот процесс взят на личный контроль губернатора Александра Карлина.

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