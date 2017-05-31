Фото: skynews.com.au
80 человек погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле, еще свыше 350 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Рейтер" и минздрав страны.
Отмечается, что ранее сообщалось о 65 жертвах взрыва и 325 раненых.
Напомним, взрывное устройство сработало утром в среду, 31 мая, рядом с президентским дворцом и зданиями иностранных посольств. В результате взрыва многие сооружения получили повреждения: в них выбило окна и двери.
Агентство "Рейтер", ссылаясь на стражей порядка, сообщало, что взорвалась начиненная взрывчаткой машина у посольства Германии. Телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны уточняет, что, предварительно, взорвалась автоцистерна для перевозки воды.
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