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"Нелюбовь" Звягинцева, "Чудо-женщина" и другие премьеры недели

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рассказываем про самые интересные фильмы уикенда

Первая неделя лета ознаменуется сразу несколькими интересными премьерами, которые нельзя пропустить. Так, 1 июня в прокат выходит главная российская картина года — "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, получившая приз жюри на недавнем 70-м Каннском кинофестивале. Amic.ru совместно с барнаульским кинотеатром "Пионер" рассказывает о главных премьерах 1 июня в российском прокате.

"Нелюбовь"

Режиссер — Андрей Звягинцев

В ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин

Главный российский фильм года, снятый за счет средств европейских продюсеров. Андрей Звягинцев — крупнейшая фигура российского кино 21 века. Каждый его новый фильм получает знаковые призы на престижных международных фестивалях. Так, "Нелюбовь" на днях получила приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Фильм, как и прошлую работу Звягинцева "Левиафан", покажут в барнаульских кинотеатрах. К слову, это большое событие.

"Чудо-женщина"

Режиссер — Пэтти Дженкинс

В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Робин Райт

Один из самых ожидаемых блокбастеров года, который уже получил пятерку от критиков и американских зрителей. Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. Однажды амазонка покидает свой остров и отправляется на Первую мировую войну, где спасает мир от страшной угрозы. Чудо-женщина — культовый персонаж комиксов, который плохо знаком в России. Однако картина — удачный способ познакомиться с ней. Главную роль исполняет актриса Галь Гадот, которую уже можно было увидеть в образе амазонки в фильме Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена".


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"Спасители Малибу"

Режиссер — Сет Гордон

В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон

Идеальное кино, чтобы начать лето. Очень много сцен на пляже, полуобнаженных красоток с выдающимися формами, безумных трюков и развязных шуток. Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах. Спойлер: в фильме не будет главной звезды одноименного сериала Памеллы Андерсон.
 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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