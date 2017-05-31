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Экс-помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкл Флинн согласился предоставить часть документов, которые запросил спецкомитет по разведке Сената Конгресса для разбирательства относительно приписываемых Москве попыток вмешательства в президентские выборы в Америке в 2016 году. Речь идет о документации двух принадлежащих Флинну компаний с одинаковым названием Flynn Intel Group и о его персональных материалах, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).
Издание уточняет, что речь идет о документах, которые сенаторы запросили для ведения разбирательства утверждений о вмешательстве извне в ход президентских выборов и о контактах лиц из окружения главы США Дональда Трампа со спецслужбами иностранных государств, в том числе России. По данным газеты, представители Флинна займутся отправкой материалов уже "на следующей неделе".
Агентство напоминает, что на минувшей неделе республиканец Ричард Бэрр и демократ Марк Уорнер объявили о решении спецкомитета по разведке Сената направить двум компаниям, которые принадлежат Флинну, запрос на предоставление документов, касающихся взаимодействия данных фирм с РФ. Ранее данный комитет пытался вызвать экс-помощника главы государства повесткой для дачи показаний в рамках расследования утверждений Вашингтона о вмешательстве Москвы в выборы.
Флинн воспользовался 5-й поправкой к конституции США и ответил законодателям отказом. Уточняется, что эта поправка, в частности, позволяет не свидетельствовать против самого себя.
Москва не раз категорически отвергала обвинения в попытках якобы повлиять на избирательный процесс в Америке. Уорнер уверен, что фирмы Флинна не смогут воспользоваться 5-й поправкой к американской конституции.
Напомним, Флинн 13 февраля 2017 года ушел в отставку после того, как стало известно, что он не полностью проинформировал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Позже местные СМИ сообщили, что президент США сейчас жалеет о своем решении отправить Флинна в отставку и считает те свои действия ошибкой.
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