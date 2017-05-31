Администрация Рубцовска отказала местной КПРФ в согласовании митинга против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и закрытия Северной ТЭЦ. Об этом в среду, 31 мая, сообщила пресс-служба партии.

Рубцовский горком КПРФ подал заявку на митинг 10 июня. 30 мая коммунисты получили отказ из администрации с формулировкой: "10 июня 2017 года на площади им. Ленина с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Администрацией города Рубцовска будут проводиться праздничные мероприятия".

В администрации города корреспонденту ИА "Амител" сообщили, что 10 июня на площади Ленина действительно состоится мероприятие: торжественное открытие пятой трудовой четверти и третьего трудового семестра.

Коммунисты недовольны отказом.

"Мы не согласны с такой формулировкой и считаем действия администрации города неправомерными. Согласно Федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в случае отказа орган исполнительной власти обязан направить организаторам обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия. Таким образом, нам могли бы предложить сместить по времени митинг на два часа. Но этого сделано не было. Не была предложена и другая площадка для мероприятия в случае нашего отказа по переносу времени", — прокомментировала депутат Алтайского Заксобрания, секретарь по идеологии Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина.

По ее словам, партия направит обращение в городскую прокуратуру.

КПРФ пока не определила, переносить дату митинга или провести его на территории "Гайд-парка" на набережной им. Петрова.

Подобный митинг партия провела в Рубцовске 25 марта. Тогда участие в нем приняло около тысячи горожан. Повод — повышение предельного индекса размера платы граждан за коммунальные услуги до 23,87% с 1 июля 2017 года. В этой связи на четверть вырастут тарифы на тепло (до 1933,43 рубля за гигакалорию).

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Власти допустили рост тарифа в помощь Сибирской генерирующей компании, которая с прошлого года арендует Южную тепловую станцию и 12 локальных котельных. Сейчас компания проводит дорогостоящую модернизацию производства, в том числе для обеспечения отопления без участия рубцовской (так называемой Северной) ТЭЦ.

Эту ТЭЦ вообще планируют закрыть и перевести город на ЮТС. Старая теплоцентраль оказалась в сложном финансовом и техническом состоянии. Ее собственник — "Инвестиционно-девелоперская компания" — заявил о невозможности продолжения работы на ней. В СГК также посчитали работу на ней невыгодной.