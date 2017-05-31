Глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости рассказал, что российским производителям отлично удается производство подсолнечного масла, гречки, риса и муки.
"Если говорить о наших национальных товарах, то безусловным лидером стал масло-жировой сектор: 54% исследованных нами торговых марок подсолнечного масла - повышенного качества. Аналогичная ситуация с мукой, гречкой, рисом. В этих категориях доля качественных и высококачественных товаров превышает 80%", — подчеркнул он.
Если говорить о несъедобных товарах, то в России сформировалась сильная швейная промышленность. "Та продукция легпрома, которая пошита в России, пошита отлично. В чем есть явные проблемы — это в поступающих тканях", — подчеркнул Протасов.
Роскачество учреждено распоряжением правительства в 2015 году для независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов.
Комментарии
Из Китая к нам ужасные ткани везут, сплошной полиэстер. Причем крупно написано "ХЛОПОК" или "ШЁЛК", или еще что, а ниже мелко "Состав: 100% полиэстер". Найти что-то натуральное очень сложно.
А что попадалось отличного качества в магазинах тканей, так это наш отечественный хлопок, плотный, не линяет, не выцветает. Почему же мы везет всякое барахло из Китая?