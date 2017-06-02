Депутаты гордумы утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Барнаула на сессии в пятницу, 2 июня. По информации ИА "Амител" , решение было принято не единогласно.
Немного предыстории
В сентябре 2017 года жители Барнаула изберут новый, седьмой созыв городской думы. Депутатам предстоит выбрать и нового градоначальника.
Тогда же вступят в силу поправки в городской Устав, которые отменяют систему двуглавости в городе, принятую с шумом и протестами в 2010 году.
Семь лет назад в Барнауле отменили прямые выборы мэра и саму должность. Взамен ввели две новые: глава администрации, или сити-менеджер, (назначается по конкурсу и отвечает за работу администрации) и глава города (выбирается из числа депутатов и отвечает за работу думы).
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Полномочия действующего главы администрации Барнаула Сергея Дугина истекают после вступления в должность нового главы. Будет ли Дугин претендовать на этот пост, пока непонятно.
О конкурсе
Конкурс будет объявлен решением нового, седьмого созыва БГД в один из следующих сроков:
- не позднее чем за 90 дней до истечения полномочий действующего главы города;
- в течение 60 дней со дня досрочного прекращения полномочий действующего главы города;
- в течение 30 дней со дня истечения полномочий главы города, избранного до вступления в силу закона от 27.11.2014 №92-ЗС "О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края", при избрании главы города впервые.
В конкурсной комиссии будет 10 человек: пятеро от гордумы (в том числе председатель думы, председатели постоянных комитетов думы) и пятеро от губернатора Алтайского края.
Конкурс проводится в два этапа:
- Проверка документов, регистрация кандидата ко второму этапу или отказ в регистрации.
- Собеседование с каждым зарегистрированным кандидатом, рассмотрение его программы развития города и, собственно, голосование за кандидатов на заседании гордумы.
Требования к кандидатам на пост главы города:
- не имеет судимости и иностранного гражданства;
- имеет стаж не менее шести лет на руководящих должностях в организациях, осуществляющих деятельность в экономической или социальной сфере, или стаж муниципальной службы на должностях не ниже главной группы не менее четырех лет, или стаж работы на муниципальных должностях не менее трех лет;
- имеет навыки руководства, прогнозирования, принятия и реализации управленческих решений, организации работы с органами власти, организациями и гражданами, работы с документами;
- имеет высшее образование (уровень профессионального образования – специалитет или магистратура);
- не имеет ограничений пассивного избирательного права;
- знает Конституцию РФ, основные законы.
В положении также указан перечень документов для подачи в комиссию, в том числе сведения о доходах и имуществе, и программа развития города.
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При отсутствии некоторых документов, запоздалой их подаче или недостоверных сведений комиссия откажет в регистрации.
Конкурс будет проведен при наличии хотя бы двух кандидатов, предоставивших документы.
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