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Первый месяц лета в Алтайском крае ожидается теплее нормы примерно на несколько градусов. Прогноз опубликован на сайте МЧС по Алтайскому краю.
При составлении прогноза учитывались данные различных ведомств. Опасных и неблагоприятных метеоявлений, согласно данным ведомства, не прогнозируется. Что касается погоды, то среднемесячная температура воздуха в июне составит +16…+20 градусов. Это выше нормы примерно на 1-2 градуса. В первой половине июня ночная температура будет составлять +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов. Во второй половине месяца ночью синоптики обещают колебания температур от +5…+10 градусов до +12…+17 градусов, днем от +18…+23 градусов до +23…+28 градусов, местами +33.
Кроме того, осадки ожидаются также в пределах нормы. Вероятность риска возникновения подтоплений составляет лишь 10%. На 8 часов 31 мая незначительные подъемы уровней воды отмечены в верховьях рек Катунь, Ануй, Алей, Песчаная и Чарыш, а также на реке Обь у города Барнаула и ниже по ее течению. На остальных водных объектах гидрологическая ситуация стабильна, фиксируются спады уровней.
При этом есть высокая вероятность ЧС и происшествий на всей территории края, обусловленных техногенными пожарами в жилом секторе в результате неосторожного обращения с огнем. Повышается риск возникновения пожаров в садовых домах по причине отжига прошлогодней травы. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Хабарском и Тюменцевском районах.
Кроме того, в связи с увеличением числа лёгкой мототехники и интенсивности движения на дорогах края, а также из-за нарушений правил дорожного движения возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края.
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