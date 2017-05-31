Фото: youtube.com
Министерство обороны РФ опубликовало кадры поражения объектов "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на канал военного ведомства на YouTube.
Уточняется, что съемка велась с беспилотника.
Напомним, военные запустили четыре крылатые ракеты типа "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" и субмарины "Краснодар" по объектам боевиков рядом с сирийской Пальмирой. В министерстве добавили, что все намеченные цели были уничтожены.
Позже глава военного ведомства Сергей Шойгу отчитался об успешной операции перед президентом РФ Владимиром Путиным.
Комментарии
а, нам это на какой?
на кой,на кой?чтоб не думал в боевики податься