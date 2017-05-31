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Таксист в Омске затолкал в багажник клиента, который отказался платить за доставку по адресу, отвез его на одну из городских улиц и заставил облить лицо зеленкой. Об этом сообщает областная прокуратура.
Уточняется, что инцидент произошел 12 февраля текущего года. 22-летний водитель доставил двух пассажиров в больницу. Один из них нуждался в медпомощи. На месте пассажиры отказались заплатить за проезд и решили скрыться среди больничных строений. Тогда водитель взял пластиковую трубу и пустился в погоню. Таксисту удалось поймать одного из пассажиров, после чего мужчина затолкал его в багажник, схватив сзади за шею.
По данным ведомства, схваченный пассажир был пьян. Он провел в багажнике автомобиля порядка часа. Спустя это время водитель отвез клиента на одну из городских улиц, заставил в наказание облить лицо зеленкой и отпустил. Таксист снял происходящее на мобильный телефон и опубликовал в сети. Позже стало известно, что потерпевшему сломали челюсть в драке, из-за чего он хотел обратиться к врачу и вызвал такси.
Отмечается, что таксист частично признал свою вину. Он предстанет перед Куйбышевским районным судом города.
Комментарии
А как фамилия у пассажира?
Ох Алексей, ох шалунишка. Понравилось зеленкой мазаться.
как таким дают удостоверение водителя России выдали?
Ох такисты зверюги,поди ещё на каком нибудь барахле ездил. Надеюсь получить с полна и уедет на нары.
Да задрали уже Навального зеленкой поливать, хоть бы йодом разнообразили!!