В эти выходные у горожан есть возможность познакомиться с внедорожником особой породы. 4 июня "АЕМ-Авто" организует для барнаульцев встречу с новым ŠKODA KODIAQ. Гостей будут ждать не только тест-драйв и знакомство со всем функционалом автомобиля, но и фуршет, необычные розыгрыши и развлечения для самых маленьких посетителей.
Получите приглашение по ссылке или по телефону +7 3852 450 450.
Мероприятие пройдет в формате День открытых дверей по адресу: ул. Попова, д. 165.
Начало в 11:00.
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