"Внешэкономбанк" намерен обратиться в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании ООО "Алтаймясопром" банкротом, следует из данных "СПАРК-Интерфакс". Основанием для обращения стало наличие непогашенной задолженности компании перед банком, а также признаков банкротства предприятия, сообщает газета "Коммерсант".
Отмечается, что банк является основным залогодержателем активов компании. По данным "СПАРК-Интерфакс", на 2015 год выручка предприятия составила 1,2 миллиарда рублей, а чистый убыток — 938 миллионов. При этом размер кредитной задолженности уже превысил 9 миллиардов рублей. Так, с начала года в отношении "Алтаймясопрома" было подано несколько исков о банкротстве, однако производства по ним были прекращены в связи с погашением долгов предприятием.
В 2012 году "Алтаймясопром" открыл в Тальменском районе Алтайского края свиноводческий и мясоперерабатывающий комплекс мощностью порядка 39,5 тысяч тонн мяса в живом весе. Инвестиции в проект на тот момент составили 6,6 миллиарда рублей.
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