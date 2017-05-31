Производителя сидра из Алтайского края уличили в производстве фальсифицированного напитка, сообщает пресс-служба межрегионального управления Росалкогольрегулирования по региону.
"Согласно экспертному заключению, сидр BarStyle производства ООО "МПА-1" не соответствует требованиям государственных стандартов по органолептическим и физико-химическим показателям. Алкогольный напиток не соответствует термину "сидр", — сообщает "Интерфакс-Сибирь".
Отмечается, что в составе сидра содержались запрещенные пищевые добавки – это подсластитель (сахарин Е 954), консервант (бензоат натрия Е 211) и синтетический краситель (тартразин Е 102).
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