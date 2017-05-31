Последствия урагана в Барнауле
Ураган в Алтайском крае стал сегодня одной из главных тем в социальных сетях. Барнаульцы и жители региона обсуждают последствия разбушевавшейся стихии и продолжают выкладывать фото. Чувства смешанные: от восхищения (серо-синие тучи определенно завораживают) до страха. "Срочно переезжаю...Так, где не бывает торнадо???", "Даже страшно жить стало", "Бегите из страны, глупцы", "Испытания климатического оружия прошли успешно", пишут в комментариях люди. Больше всего жителей края впечатлило видео торнадо, пронесшегося в Немецком районе.
🌪😳Торнадо в Алтайском крае. Природа преподносит все новые сюрпризы, которые вечером (30мая) добрались до села Гришковка в Алтайском крае. Жителей увиденное мягко говоря удивило, то ли смерч, то ли торнадо, но выглядело данное природное явление очень угрожающе.😱 #алтайскийкрай #алтайский_край #алтай #altay #altai #торнадо #barnaul #barnaulinsta
Суд между Навальным и Усмановым
Вчера в Москве начали рассматривать иск о защите чести и деловой репутации бизнесмена Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. Пользователи задаются вопросом, почему на процессе нет Усманова, и указывают на то, что "с судебной системой (в России) не все так просто".
Штраф за лайки
В Швейцарии мужчину приговорили к штрафу в 4 тысячи франков (230 тысяч рублей по курсу 31 мая) за то, что тот поставил лайки к комментариям в посте об Эрвине Кесслере, которого ранее судили за антисемитские высказывания. В записях Кесслера называли фашистом, расистом и антисемитом. Суд установил, что лайк под постом означает поддержку. Российские пользователи соцсетей активно начали обсуждать произошедшее, сравнивая Россию с Европой и вспоминая, где сами оставляли лайки: "А вы говорите Россия не Европа", "Блиин, как же теперь обратно забрать свои лайки отовсюду...", "Хорошо, что у нас пока за это не наказывают" или "Этот комментарий не лайкать! Кто поставит лайк — подам на него в суд".
Биатлонная сборная России
Российские биатлонисты завершили тренировки в Алтайском крае. Дальше мужская команда отправится на тренировки в немецкий Рупольдинг, а девушки в Поклюку. А пока что спортсмены прощаются с Белокурихой и благодарят Алтайский край за гостеприимство.
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30 мая сбор в Белокурихе завершила национальная команда по биатлону. Следующий сбор российские биатлонисты проведут в Рупольдинге с 8 по 27 июня, а биатлонистки будут тренироваться в Поклюке с 7 по 26 июня. О возможностях алтайского комплекса и предстоящих планах сборной рассказывает официальный сайт СБР Biathlonrus.com. #биатлон #biathlon
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