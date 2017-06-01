"Выходи играть!" — это лозунг нашего детства. Мы не сидели в душных квартирах. Если не было уроков мы играли: во дворе, на стадионе, на полянах.
В играх мы воспитывали характер. Учились терпеть, если было больно. Поддерживать друг друга. Дружить, быть честными и великодушными, даже если очень хотелось выиграть.
Сегодня у детей другие игры, наших они не знают. Мы в редакции Amic.ru посидели-подумали и вспомнили, какие игры были популярны у детей с начала XX века и почему они появились. Собрали их в таймлайн и подписали правила. Пойдем играть?
Комментарии
Ребятишки играли в бутбол, гоняли на великах, помогали бабушкам авоську через дорогу пронести.
Сейчас вы такое видите? я НЕТ
классики пропустили, девочки прыгали
1.06.2017 09:31- гость -Ребятишки играли в бутбол, гоняли на великах, помогали бабушкам авоську через дорогу пронести.Сейчас вы такое видите? я НЕТ--------------------------
дык они выросли. сколько лет то прошло?
С временными периодами путаница. Например, в "Соловьев-разбойников" мы играли в 1980-ых, очень популярная игра была (Барнаул). Тоже самое с "Классиками" - чуть снег сойдет, весь асфальт в классиках исчерченным становился. "Вышибала", "Прятки", "Красочки в коробочку" - тоже популярные игры нашего детства (1980-ые годы).
А вот "Лапта" - игра из детства моей бабушки (1918 г.р.). Рассказывает, что мячики для лапты валяли из шерсти или конского волоса. Также они в детстве играли в "БАБКИ", это похоже на "Городки", но вместо деревяшек использовали кости домашних животных.
Море волнуется раз, ... морская фигура - замри.
Секретики .
Да и нет не говорить.
Из круга вышибала.