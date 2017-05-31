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Алтайский край занял 47-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ. Такие данные приводит РИА "Рейтинг" в своем исследовании.
Как сообщают авторы исследования, 33 региона улучшили свои позиции, 12 остались на прежних местах, а 40 сдали позиции. По итогам прошлого года Алтайский край занимал 46-е место. Таким образом, наш регион потерял всего одну позицию, что можно считать незначительным изменением.
Методика построения рейтинга основана на показателях, характеризующих экономическое положение регионов. В 2016 году лидеры и аутсайдеры рейтинга социально-экономического положения регионов РФ в основном сохранили свои позиции. Первые места по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Московская область и Республика Татарстан.
В первой двадцатке рейтинга, на которую приходится две трети суммарного валового регионального продукта всех регионов РФ, также не произошло существенных изменений. Ее состав покинула Липецкая область, которая опустилась на две позиции и в рейтинге по итогам 2016 года занимает 22-е место. Вошла в первую двадцатку рейтинга Ростовская область, поднявшись с 24-го на 18-е место.
Любопытно, что аутсайдером рейтинга стала Республика Алтай, которая расположилась на 83-й строчке.
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