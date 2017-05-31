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Суд в Швейцарии вынес первый приговор за лайк в Facebook

, ИА "Амител"
Оскорбительные комментарии, которые оценили лайком, были оставлены в адрес зоозащитника Эрвина Кесслера

Фото: zeerk.com

Суд в швейцарском Цюрихе вынес первый в истории страны приговор за лайк к комментарию в Facebook. Обвиняемому предстоит выплатить штраф в размере 4 тысяч швейцарских франков (3,6 тысячи евро). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Guardian.

Уточняется, что иск к более чем десяти пользователям подал зоозащитник, глава Ассоциации против разведения и забоя животных Эрвин Кесслер. Юзеры написали в одной из групп в Facebook оскорбительные комментарии в его адрес. Суд вынес ряд обвинительных приговоров, однако не только авторам комментариев, но и тому, кто поставил лайк под ними.

Судья постановил, что данным способом обвиняемый выразил одобрение оскорбительному высказыванию, сделав его, таким образом, своим собственным. Кроме этого, положительная оценка комментария сделала его более популярным, потому что после лайка он появился в новостных лентах друзей обвиняемого в Facebook.

Агентство пишет, что Кесслер известен резкими и неоднозначными высказываниями. В 1998 году зоозащитник даже получил срок, так как сравнил еврейский ритуал забоя животных с преступлениями фашистов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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