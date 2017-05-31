Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимира Сагайдака.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю, в настоящее время производство следственных действий завершено и уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
В ведомстве отмечают, что полицейский Владимир Сагайдак предложил директору одной из фирм передать ему взятку за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В период с 20 по 31 января 2017 года Сагайдак получил на счета подконтрольного ему юридического лица взятку в размере 500 тысяч рублей. В дальнейшем полицейский был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю в феврале 2017 года.
Отметим, что задержание высокопоставленного полицейского чиновника произошло 2 февраля. После этого Владимир Сагайдак был помещен в СИЗО.
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