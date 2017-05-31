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Американский лидер Дональд Трамп предложил подписчикам своего микроблога в Twitter разгадать истинное значение неизвестного слова, появившегося в его недавней записи, пишет РИА Новости.
Агентство пишет, что загадочное слово сильно озадачило пользователей сети. "Despite the constant negative press covfefe" ("Несмотря на постоянное негативное covfefe в прессе")", — написал республиканец немного позже 00:00 по вашингтонскому времени.
Его запись была незаконченной, но оставалась в ленте главы государства несколько часов. За это время пост оценили свыше 150 тысяч пользователей, а еще 120 тысяч сделали ретвит. Неологизм стал одной из популярнейших тем в микроблоге Twitter, пользователи наперебой стали предлагать свои толкования.
В новом сообщении Трамп отреагировал на произошедшее, предложив разгадать значение загадочного слова. "Кто может разгадать истинное значение "covfefe"??? Наслаждайтесь!" — цитирует агентство сообщение главы США.
Предполагается, что президент хотел написать слово "coverage" (освещение [в СМИ]), но пользователи соцсетей продолжают разнообразно трактовать послание американского президента. Агентство отмечает, что неологизм уже попал в базу онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary, также его начали печатать на футболках и использовать в интернет-мемах.
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