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Следователи проводят проверку по факту пропажи детей из детсада №28 "Огонек". Инцидент произошел во вторник, 30 мая, сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на СУ СКР по НСО.
По данным следствия, около 18:30 два четырехлетних мальчика вместе с остальной группой детей под присмотром воспитателя гуляли по огороженной территории детсада. В какой-то момент они самостоятельно покинули территорию дошкольного учреждения через одну из калиток. После этого мальчики пошли в находившийся рядом магазин, чтобы купить сладости.
Работники детсада обнаружили пропажу детей несколько минут спустя и начали их поиски. Вскоре мальчиков нашли рядом с магазином и вернули в дошкольное учреждение.
В данный момент сотрудники СК проверяют, почему дети остались без присмотра и смогли самостоятельно покинуть детсад. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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