Жителям Крыма и Севастополя собираются выплатить советские долги по вкладам и государственным ценным бумагам, сообщает RT.
С инициативой выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Белик. Он отметил, что выплата компенсаций по советским депозитам и ценным бумагам станет поддержкой для крымчан, которые находятся "в непростом социальном положении".
Сбережения крымчан, которые разместили вклады в Сбербанке до 1992 года, оцениваются в 3,54 млрд советских рублей, следует из пояснительной записки. В документе также отмечается, что, по предварительному анализу, материальный и моральный ущерб вследствие инфляционного обесценивания денег, переданных государству до реформ, понесли более 1 млн жителей полуострова.
"У них должна быть возможность получить компенсацию, например, подтвердив наличие сберкнижки в отделении Сбербанка или другого уполномоченного банка, поскольку подразделений Сбербанка в Крыму нет", — заявил Беликов.
Он отметил, что большинство россиян уже получили компенсации за потерю вкладов после развала СССР.
Законопроект проходит согласование в профильном экспертном совете Госдумы и в правительстве.
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