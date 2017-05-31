Фото: skachat-kartinki.ru
Жители Севастополя, которые пользовались услугами украинского оператора интернета и телевидения "Воля/Дэвком", массово пожаловались в сети на отсутствие доступа к "Яндексу", соцсети "ВКонтакте" и другим российским сервисам, которые попали под санкции. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на портал "ForPost-Севастополь".
Уточняется, что ресурсы были заблокированы в среду, 31 мая. Комментарий от провайдера издание получить не смогло.
Отмечается, что "Волга" — это один из самых крупных провайдеров на Украине. Компания ранее заявляла, что доступ к российским интернет-ресурсам будет заблокирован в рамках исполнения указа Петра Порошенко к 1 июня.
Напомним, глава Украины одобрил расширение санкционного списка. Ограничения были наложены, в частности, на ресурсы "Яндекса" и Mail.Ru Group 16 мая. В результате этого пользователи также лишаются доступа к популярнейшим соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".
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