Верховный суд Татарстана решил, что врач скорой помощи Дмитрий Абрамов, который сообщил о многочисленных "приписках" к вызовам медработников, был уволен незаконно, пишет "Газета.Ru".
Абрамова уволили после того, как между ним и главврачом Тукаевской ЦРБ произошел конфликт. Водитель больше не смог мириться с несуществующими выездами скорой помощи. В марте нынешнего года он рассказал о них местной прессе.
Мужчина сообщил, что главврач заставляет фельдшеров отделения скорой помощи заниматься приписками "левых" вызовов. Норма на сутки установлена в 18 вызовов на одну бригаду. Хотя фактически обслуживаются 8-10.
Все "левые" вызовы официально забиваются диспетчерами в компьютер. Дело в том, что согласно постановлению правительства Татарстана, есть нормативы финансовых затрат за единицу медицинской помощи. Так, за один вызов "скорой" из бюджета выделяется 2919,8 руб., а из фонда ОМС — 1850,5 руб. Если исходить из плана в 18 вызовов, из которых половина приписаны, то получается, что за сутки бригада "наваривает" для больницы на приписках до 43 тысяч рублей, а за месяц может доходить до миллиона.
"Доходило до того, что вызовы скорой помощи оформлялись к умершим людям. А к медработникам, которые отказывались этим заниматься, применялись санкции вплоть до увольнения", - рассказал Абрамов.
Его заявление было передано в Управление борьбы с экономическими преступлениями МВД по Татарстану. 29 апреля там вынесли отказ в возбуждении уголовного дела по изложенным фактам. Причем, как отмечает Абрамов, до этого главврач встречался с министром здравоохранения Татарстана.
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