Четверг, 1 Июнь, 08:45

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,69
€ 63,41
Brent
$ 51,5
20°
Обь
478см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган на Алтае в мае – 2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Защита детства – общая задача: интервью со следователем

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Заместитель руководителя СУ СКР по Алтайскому краю рассказал о практике борьбы с преступлениями в отношении детей

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю

Международный день защиты детей отмечается во многих странах мира 1 июня. В нашей стране эта дата традиционно является поводом вспомнить о важнейшей общественной задаче – защите детства. В связи с праздником портал Amic.ru поговорил с заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю, полковником юстиции Алексеем Александровым, который не понаслышке знает, что институт детства зачастую приходится отстаивать не только родителям, органам опеки и попечительства, но и людям в погонах.

- Алексей Анатольевич, у регионального управления СКР, как известно, к проблеме преступности в отношении несовершеннолетних особое отношение. Специально для расследования подобного рода преступлений не так давно в структуре СУ СК было создано специальное подразделение. Пожалуйста, расскажите об этом поподробнее.

- Действительно, в сентябре прошлого года в следственном управлении СКР по Алтайскому краю создан новый, четвертый отдел по расследованию особо важных дел, специализирующийся на расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. В настоящее время штатная численность данного отдела составляет восемь единиц: руководитель отдела, его заместитель и шесть следователей.

- Что можно назвать первостепенной задачей этого отдела?

- Прежде всего, это оперативное и качественное расследование дел подобной категории. С учетом того, что данное подразделение объединило в себе одних из наиболее опытных и квалифицированных следователей, расследование уголовных дел осуществляется на профессиональном и всестороннем уровне, в максимально сжатые сроки. Но наша задача — не только расследовать дела, но и проводить профилактическую работу, чтобы мерами уголовно-правового характера исключить повторение таких преступлений. Наша главная цель — спасти и уберечь детей от преступных посягательств.

- Если говорить о некоторых результатах работы четвертого отдела и наиболее резонансных для нашего края уголовных делах, то что в данном случае можно упомянуть?

- Следователями этого отдела менее чем за год завершено расследование с направлением в суд ряда сложных уголовных дел, в числе которых, например, вызвавшее резонанс дело о гибели ребенка в детском оздоровительном лагере "Академия Робинзонов".

Еще одно резонансное дело направлено в суд в текущем году в отношении директора Среднесибирского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Тальменском районе. Это дело, напомню, связано с превышением директором должностных полномочий. Руководитель учреждения давала указания одним воспитанникам о причинении телесных повреждений другим в ее служебном кабинете и в ее же присутствии. При этом в ходе расследования данного дела был выявлен дополнительно ряд эпизодов преступной деятельности обвиняемой, связанных с присвоением и растратой имущества детского учреждения.

Кроме того, окончен производством ряд сложных уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. И сейчас в производстве следователей нашего четвертого отдела находятся многоэпизодные дела, представляющие особую сложность в расследовании.

Создание специализированного отдела себя оправдало, в чем сомневаться не приходится.    

- Алексей Анатольевич, сегодня многие службы и ведомства имеют специальные "горячие линии", позвонив на которые дети или их родители могут получить помощь. Используется ли подобный инструмент в Вашем ведомстве?

- В следственном управлении в круглосуточном режиме организована работа телефонной линии "Ребенок в опасности" (короткий номер для абонентов сотовых операторов – 123), цель которой — незамедлительное реагирование на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего.

Телефонная линия позволяет оперативно ориентировать поведение и действия детей и их родителей в экстремальных ситуациях, когда создается угроза посягательств на их жизнь и здоровье.

Ведь зачастую дети, опасаясь последствий, не сообщают о совершенном в отношении них преступлении. Именно поэтому работа данной телефонной линии имеет значение. Каждый ребенок должен знать, что он неприкосновенен и никто не вправе каким-либо образом проявлять жестокость и насилие по отношению к нему.

- Широко известно, что СМИ также очень активно обращают внимание на проблемы нарушения прав детей. Расскажите, пожалуйста, как осуществляется взаимодействие Следственного комитета с прессой и каков механизм правовой реакции СКР на публикации о нарушении прав детей.

- В круглосуточном режиме в следственном управлении проводится мониторинг средств массовой информации. В случае, если в публикации усматриваются  признаки преступлений, мы реагируем, регистрируем проверку и выясняем обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ.

Так, только в прошлом году в СМИ выявлено 21 сообщение о происшествиях или преступных посягательствах на несовершеннолетних, требующих проведения доследственной проверки. По трем таким сообщениям были возбуждены уголовные дела.

К примеру, уголовное дело о  травмировании в Павловском районе 11-летней девочки, которая, находясь вблизи трансформаторной будки, дверь которой в это время была открыта, получила удар электротоком. В результате девочка  получила ожоги и была госпитализирована.

Незамедлительно в тот же день, когда было размещено сообщение в СМИ о данном факте, нами было зарегистрировано сообщение о преступлении, по результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела.

Что же касается этого года, то на данный момент зарегистрировано  уже 10 доследственных проверок по сообщениям СМИ о нарушении прав несовершеннолетних. Таким образом, средства массовой информации способствуют выявлению преступлений, которые могли остаться латентными.

- В заключительной части беседы, Алексей Анатольевич, хотелось бы  попросить Вас дать некий рецепт того, как минимизировать факты преступлений в отношении детей и детской преступности.

- Конечно, необходимо понимать, что в данном вопросе крайне важна профилактика, в первую очередь исходящая от  самих родителей, во вторую — слаженная совместная работа с органами внутренних дел, органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями образования и социальной защиты населения.

Именно комплексный подход и, повторюсь, внимание к профилактической работе способны активно бороться с подобного рода преступлениями. В общем и целом это можно резюмировать так. Защита детства – это общая задача, которую решать необходимо только сообща.
 

Читайте также в сюжете: День защиты детей-2017
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
08:42
"Правила жизни – 2017". Законы, которые вступят в силу в России в июне 0
08:34
Выходи играть: самые популярные игры двух столетий по версии Amic.ru 0
08:27
Барнаульцы предупреждают о большой яме в асфальте в центре города 0
08:15
Ошибочные действия пилота стали причиной крушения самолета Минобороны 2
08:03
Свадебный образ: что нужно сделать невесте? 0
07:45
"Нелюбовь" Звягинцева, "Чудо-женщина" и другие премьеры недели 0
07:23
Где и когда можно узнать результаты ЕГЭ в Алтайском крае? 0
07:11
Защита детства – общая задача: интервью со следователем 0
06:47
Рубцовск достоин статуса территории опережающего развития — депутат Госдумы 5
06:21
Впали в детство: "резиночка", "ножички" и другие игры от редакции Amic.ru 1
06:05
Дождь и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 1 июня 0
05:01
Смотрим, как дагестанский полицейский охотится на корову в городе 0
04:01
Матвиенко опровергла "заморозку" индексации пенсий до 2035 года 2
03:01
Путин выделит 500 млн рублей из резервного фонда на мультики 0
02:06
Путин поприветствовал "майора голубя из ФСО" 1
01:14
Путин – первый за 350 лет российский правитель, посетивший старообрядцев 1
00:15
Суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК 5
23:40
Путин в Кремле попытался утешить плачущего мальчика поглаживанием по голове 3
22:26
Россия "до одури" боится наступления войск Украины - депутат Рады 1
21:51
МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России 0
21:25
Премьер-министры североевропейских стран "потроллили" Трампа с шаром 0
20:53
Водителя "скорой", поведавшего о "левых" выездах, могут принять обратно 0
20:26
Погибшего вице-мэра Красноярска назначили докладчиком на комиссии горсовета 1
20:05
Госдума желает выплатить жителям Крыма долги СССР 3
19:41
Севастополь частично лишился доступа к "ВКонтакте" и "Яндексу" 0
19:25
Ураган, суд Усманова и Навального, штраф за лайки: главное из соцсетей 0
19:14
Четырехлетние мальчики сбежали из детсада в Новосибирске за конфетами 0
18:46
Трамп предложил пользователям Twitter разгадать значение загадочного слова 0
18:31
Главный полицейский Новоалтайска пойдет под суд 0
18:14
Суд в Швейцарии вынес первый приговор за лайк в Facebook 0
18:09
Алтайский край попал в середину социально-экономического рейтинга регионов 0
17:50
А был ли мальчик? Что нового в истории с задержанием за чтение Шекспира? 0
17:42
Алтайского производителя сидра уличили в фальсификации 0
17:28
Путин снял часть экономических ограничений с Турции 0
17:17
"Внешэкономбанк" потребовал признать банкротом "Алтаймясопром" 1
17:06
Омский таксист облил пассажира зеленкой и засунул его в багажник 5
17:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за 2016 год 0
16:52
Главой избирательной комиссии Барнаула стал Виталий Замаруев 3
16:45
Александр Карлин вручил жителям Алтайского края государственные награды 0
16:31
Перевозка групп детей. Как правильно? 0
16:23
Опубликовано видео атаки на объекты ИГ в Сирии кораблями ВМФ РФ 3
16:15
Синоптики прогнозируют теплый июнь и отсутствие паводка в Алтайском крае 0
16:06
Сборная России по биатлону завершила сборы в алтайской Белокурихе 0
15:54
Актер Роберт Де Ниро назвал происходящее в США "тупой комедией" 3
15:51
Гречка, рис, мука и масло: глава Роскачества назвал лучшие товары страны 1
15:36
Алтайские власти выделят 36 миллионов на ремонт школьных спортзалов 2
15:24
Власти Рубцовска отказали коммунистам в митинге против роста тарифов ЖКХ 5
15:12
Как барнаульцы встречают икону Табынской Божьей Матери 5
15:08
СМИ: Флинн передаст Сенату часть документов по контактам с Россией 0
14:53
Жертвами взрыва в Кабуле стали 80 человек – СМИ 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.