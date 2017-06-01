Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю

Международный день защиты детей отмечается во многих странах мира 1 июня. В нашей стране эта дата традиционно является поводом вспомнить о важнейшей общественной задаче – защите детства. В связи с праздником портал Amic.ru поговорил с заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю, полковником юстиции Алексеем Александровым, который не понаслышке знает, что институт детства зачастую приходится отстаивать не только родителям, органам опеки и попечительства, но и людям в погонах.

- Алексей Анатольевич, у регионального управления СКР, как известно, к проблеме преступности в отношении несовершеннолетних особое отношение. Специально для расследования подобного рода преступлений не так давно в структуре СУ СК было создано специальное подразделение. Пожалуйста, расскажите об этом поподробнее.

- Действительно, в сентябре прошлого года в следственном управлении СКР по Алтайскому краю создан новый, четвертый отдел по расследованию особо важных дел, специализирующийся на расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. В настоящее время штатная численность данного отдела составляет восемь единиц: руководитель отдела, его заместитель и шесть следователей.

- Что можно назвать первостепенной задачей этого отдела?

- Прежде всего, это оперативное и качественное расследование дел подобной категории. С учетом того, что данное подразделение объединило в себе одних из наиболее опытных и квалифицированных следователей, расследование уголовных дел осуществляется на профессиональном и всестороннем уровне, в максимально сжатые сроки. Но наша задача — не только расследовать дела, но и проводить профилактическую работу, чтобы мерами уголовно-правового характера исключить повторение таких преступлений. Наша главная цель — спасти и уберечь детей от преступных посягательств.

- Если говорить о некоторых результатах работы четвертого отдела и наиболее резонансных для нашего края уголовных делах, то что в данном случае можно упомянуть?

- Следователями этого отдела менее чем за год завершено расследование с направлением в суд ряда сложных уголовных дел, в числе которых, например, вызвавшее резонанс дело о гибели ребенка в детском оздоровительном лагере "Академия Робинзонов".

Еще одно резонансное дело направлено в суд в текущем году в отношении директора Среднесибирского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Тальменском районе. Это дело, напомню, связано с превышением директором должностных полномочий. Руководитель учреждения давала указания одним воспитанникам о причинении телесных повреждений другим в ее служебном кабинете и в ее же присутствии. При этом в ходе расследования данного дела был выявлен дополнительно ряд эпизодов преступной деятельности обвиняемой, связанных с присвоением и растратой имущества детского учреждения.

Кроме того, окончен производством ряд сложных уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. И сейчас в производстве следователей нашего четвертого отдела находятся многоэпизодные дела, представляющие особую сложность в расследовании.

Создание специализированного отдела себя оправдало, в чем сомневаться не приходится.

- Алексей Анатольевич, сегодня многие службы и ведомства имеют специальные "горячие линии", позвонив на которые дети или их родители могут получить помощь. Используется ли подобный инструмент в Вашем ведомстве?

- В следственном управлении в круглосуточном режиме организована работа телефонной линии "Ребенок в опасности" (короткий номер для абонентов сотовых операторов – 123), цель которой — незамедлительное реагирование на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего.

Телефонная линия позволяет оперативно ориентировать поведение и действия детей и их родителей в экстремальных ситуациях, когда создается угроза посягательств на их жизнь и здоровье.

Ведь зачастую дети, опасаясь последствий, не сообщают о совершенном в отношении них преступлении. Именно поэтому работа данной телефонной линии имеет значение. Каждый ребенок должен знать, что он неприкосновенен и никто не вправе каким-либо образом проявлять жестокость и насилие по отношению к нему.

- Широко известно, что СМИ также очень активно обращают внимание на проблемы нарушения прав детей. Расскажите, пожалуйста, как осуществляется взаимодействие Следственного комитета с прессой и каков механизм правовой реакции СКР на публикации о нарушении прав детей.

- В круглосуточном режиме в следственном управлении проводится мониторинг средств массовой информации. В случае, если в публикации усматриваются признаки преступлений, мы реагируем, регистрируем проверку и выясняем обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ.

Так, только в прошлом году в СМИ выявлено 21 сообщение о происшествиях или преступных посягательствах на несовершеннолетних, требующих проведения доследственной проверки. По трем таким сообщениям были возбуждены уголовные дела.

К примеру, уголовное дело о травмировании в Павловском районе 11-летней девочки, которая, находясь вблизи трансформаторной будки, дверь которой в это время была открыта, получила удар электротоком. В результате девочка получила ожоги и была госпитализирована.

Незамедлительно в тот же день, когда было размещено сообщение в СМИ о данном факте, нами было зарегистрировано сообщение о преступлении, по результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела.

Что же касается этого года, то на данный момент зарегистрировано уже 10 доследственных проверок по сообщениям СМИ о нарушении прав несовершеннолетних. Таким образом, средства массовой информации способствуют выявлению преступлений, которые могли остаться латентными.

- В заключительной части беседы, Алексей Анатольевич, хотелось бы попросить Вас дать некий рецепт того, как минимизировать факты преступлений в отношении детей и детской преступности.

- Конечно, необходимо понимать, что в данном вопросе крайне важна профилактика, в первую очередь исходящая от самих родителей, во вторую — слаженная совместная работа с органами внутренних дел, органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями образования и социальной защиты населения.

Именно комплексный подход и, повторюсь, внимание к профилактической работе способны активно бороться с подобного рода преступлениями. В общем и целом это можно резюмировать так. Защита детства – это общая задача, которую решать необходимо только сообща.

