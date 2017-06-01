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Путин поприветствовал "майора голубя из ФСО"

, ИА "Амител"
Видео с приветствием набирает популярность. Люди пытаются угадать, кем на самом деле является голубь

Фото: кадр из видео

Во время встречи президента России Владимира Путина с митрополитом Русской православной старообрядческой церкви Корнилием произошел забавный случай, который тут же начали обсуждать в сети, пишет URA.RU.

Путин протянул руку к голубю, будто приветствуя его. Птицу уже прозвали "майор Голубев". Люди стали предполагать, кем на самом деле является птица. Возможно, это сотрудник ФСО под прикрытием. Есть предположения, что голубь является связным Путина с Дональдом Трампом.

Некоторые удивлены, что голубя не пристрелили. Также вполне возможно, что Путин, понимая риск голубя расстаться с жизнью, специально отогнал его от себя, потому что "птичку жалко". 

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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