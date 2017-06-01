Президент РФ Владимир Путин на встрече с мультипликаторами, в ходе которой обсуждались проблемы и перспективы анимационной отрасли, пообещал выделить помощь в размере 500 млн рублей из Резервного фонда, сообщает Life.
Выделенные средства пойдут на программное обеспечение для отечественной анимационной отрасли.
"Почти все из ваших предложений будут реализованы. Я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные", — пообещал Путин.
Он отметил, что отрасль является значимой частью отечественного кинематографа, а отечественная мультипликация активно занимает хорошие позиции в мировом кинематографе.
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