Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сценарий с заморозкой индексаций пенсий в РФ неприемлем, его никто не примет, сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ со ссылкой на Минэкономразвития сообщалось о том, что до 2035 года предполагается практически нулевой реальный рост пенсий.
"Никаких официальных документов с такими апокалиптическими прогнозами нам не поступало", — заявила Матвиенко.
Она отметила, что "заморозка индексации пенсий — это неприемлемо.
По ее словам, такого не может произойти в нашем государстве, поскольку предусмотрена ежегодная индексация пенсий исходя из уровня инфляции.
"Такой сценарий никто не примет, он не будет рассматриваться", — успокоила Матвиенко.
Также она сообщила, что в обязанности Минэкономразвития входит подготовка мер по обеспечению роста российской экономики к 2020 году до уровня, опережающего мировые показатели.
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