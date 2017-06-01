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Эксперты пришли к выводу, что причиной крушения пассажирского самолета Ту-154 могло стать нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна. Об этом пишет "Российская газета".
По мнению специалистов, из-за этого воздушное судно во время набора высоты перешло на снижение и столкнулось с водой. Также эксперты выяснили, что во время полета на лайнер не оказывалось воздействие извне. Таким образом, версия о том, что самолет сбили, не подтверждается.
Также эксперты во время расследования выяснили, что самолет в Адлере был заправлен без нарушений. Пассажиры самолета также были рассажены по правилам. Лайнер не был перегружен.
Отчасти подтверждается версия о том, что командир самолета несвоевременно отдал приказ о закрытии закрылок. Пилот это сделал на высоте 157 метров "в отступление от оговоренной перед полетом высоты уборки закрылков на 500 метрах".
Напомним, что крушение Ту-154, следовавшего в Сирию, произошло ранним утром 25 декабря 2016 года. Лайнер упал в акваторию Черного моря. На борту авиасудна находились 92 человека, включая 64 артистов ансамбля Александрова, девять журналистов и главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.
Комментарии
Прикрыли какого-то высокопоставленного подлеца. А раз пилот виноват, то и спроса нет.
Всегда проще всего свалить все на погибших. Винить и наказывать некого...
"Закрытие закрылков" - это ваще перл!!!!! Закрылки не открываются/закрываются, они выпускаются/убираются.
Неучи!