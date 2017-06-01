В июне россиян ждет новая порция законов и постановлений. В первый день лета для средств фиксации нарушений ПДД начнут действовать ГОСТы.
В новом документе закреплено положение, что такие камеры должны измерять скорость в диапазоне от 20 до 250 км/ч. Вероятность распознавания номера, независимо от времени суток и погоды, должна быть не менее 90%. Также определены места, где могут стоять камеры фиксации.
Водители с иностранными правами теперь не смогут осуществлять перевозки людей. Долги компаний смогут взыскать из личного имущества директоров.
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Комментарии
Живи по совести, зачем читать законы.