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Пять исправительных учреждений до конца лета будут закрыты в Нидерландах из-за недостатка заключенных. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на издание De Telegraaf.
Отметим, что в стране нехватку заключенных некоторые связывают с плохой работой правоохранительных органов. Поэтому вопрос недостатка преступников считают дискуссионным.
Отметим, что четыре года назад уже было сокращено 19 тюрем. Ранее Норвегия снимала места в тюрьмах Нидерландов для своих осужденных. За это Нидерланды брали плату в размере 25 млн евро.
Комментарии
вот балбесы. даже закрыть никого не могут
был бы человек,статья найдётся
Дилетанты. Наших возьмите. Ну или приезжайте по обмену опытом. Статью пришить не могут, позорники.
Похоже на первом этапе переборщили (19 уже закрыли, ещё 5 в планах), пришлось много выпустить или реабилитировать ... уже думал и верил, что там евроценности.