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Клинтон увидела послание для русских в слове covfefe

, ИА "Амител"
Скорее всего, Дональд Трамп хотел написать слово coverage

Фото: wowcelebration.com

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон пошутила над вчерашним твитом главы американского государства Дональда Трампа.

Клинтон сделала шутливое предположение, что таким образом Трамп разместил тайное послание для русских.

"Я подумала, что это тайное послание русским. У вас нет нужного уровня допуска, чтобы знать, что такое "covfefe", — сказала она.

Как пишет сайт газеты "Комсомольская правда", накануне Трамп на своей странице в Twitter написал: "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе…".

Эта запись была размещена на несколько часов. Возможно, американский президент собирался употребить слово coverage ("освещение"), но забыл, как оно пишется. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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