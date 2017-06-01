Фото: администрация Барнаула
Власти Барнаула проверили состояние детских площадок в городе. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации краевой столицы, сотрудники управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района в преддверии Дня защиты детей провели рейд по 14 детским площадкам.
В ходе объезда территории района было проверено, в частности, санитарное и технического состояние дворовых игровых зон по адресам: пр-кт Коммунаров, 122а, 127а, пр-кт Ленина, 129/2, ул. Антона Петрова, 132, 138, 142, 144, 63, ул. Георгия Исакова, 139, 143, 145, 147 и ул. Матросова, 3.
Как отмечается, по первым двум адресам нарушений не было обнаружено. По остальным же площадкам выявлен ряд замечаний, наиболее частые — неокрашенные, искривленные или поврежденные элементы. Управляющим организациям, на обслуживании которых находятся дворовые территории, необходимо устранить замечания до конца недели.
В прошлом году в Барнауле произошел ряд несчастных случаев на детских площадках, что стало причиной получения серьезных травм.
Комментарии