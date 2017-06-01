Фото: администрация Алтайского края
Вручение сертификатов на установку инсулиновых помп состоится в четверг, 1 июня, в Алтайской краевой клинической детской больнице в рамках благотворительного марафона "Поддержим ребенка". Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, вручение состоится детям, больным сахарным диабетом 1 типа.
Решение о выделении средств в этих целях было принято на последнем заседании попечительского совета председателем Яковом Шойхетом и поддержано всеми членами. На данные цели будет потрачено около 2 миллионов рублей.
В ведомстве отмечают, что в регионе уже у 89 детей, страдающих сахарным диабетом, установлены инсулиновые помпы, которые помогают избежать страха, связанного с уколами. Операция проведена бесплатно, но стоимость расходных материалов для инсулиновых помп не по карману большинству родителей. Из средств благотворительного марафона "Поддержим ребенка" в этом году закуплены расходники на сумму 1955190 рулей.
Кроме того, в этот день в отделении эндокринологии Алтайской краевой клинической детской больницы состоится открытие нового кабинета помповой инсулинотерапии. В данном кабинете всем ребятишкам Алтайского края можно будет провести диагностику различных форм сахарного диабета, получить индивидуальные рекомендации по профилактике и лечению сахарного диабета 1 и 2 типа, провести комплексное лечение сахарного диабета и его осложнений, индивидуально подобрать дозы инсулинотерапии с помощью установки системы суточного мониторирования глюкозы крови, установить различные модели инсулиновых помп, применяемых в России, с тщательным подбором схем введения инсулина, пройти обучение в "Школе инсулиновой помповой терапии", в "Школе сахарного диабета" по всем основным разделам заболевания, получить психологическую помощь (дети и их родители).
Комментарии
Этих двух миллионов хватит только на десяток-другой ребятишек, а сколько на Алтае больных диабетом детей? И почему у нас количество диабетиков растёт не по дням , а по часам? Может потому что в аграрном крае магазины завалены продуктами с химией и пальмовым маслом?
просто родители пичкают дитей всякой хренью!!что отказывает поджелудочная
А сами помпы подарить не судьба? И откуда такое количество больных детей? Не пора ли заняться поисками и устранением причины, а не следствия.