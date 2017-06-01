Фото: vesti-22.ru
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил с Днем защиты детей всех маленьких горожан, а также их родителей. Текст поздравления опубликован на официальном сайте администрации краевой столицы.
Маленьким барнаульцам Сергей Дугин пожелал хорошо отдохнуть и набраться сил за лето к новому учебному году. Родителям он пожелал как можно больше времени проводить вместе с детьми.
"Пусть это будут самые счастливые моменты в вашей жизни. Только крепкая, стабильная семья может дать ощущение счастливого детства", — сказано в поздравлении.
Всем барнаульцам глава администрации пожелал счастья, здоровья, исполнения всех желаний.
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