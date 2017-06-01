Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко назвал преждевременными разговоры о лишении глав дум Бийска и Рубцовска зарплаты и подчеркнул, что для принятия такого решения мало желания правительства региона или АКЗС. Это заявление он сделал на своей недавно заведенной странице в Facebook.
Власти Алтайского края на днях дали однозначный посыл: перевести глав представительных органов Бийска и Рубцовска на работу на неосвобожденной основе (без заработной платы из бюджета). Эту тему вынес в плоскость публичного обсуждения заместитель председателя правительства региона Виталий Снесарь.
"Зарплата руководителя представительного органа, его заместителя, содержание приемных, водителей – это, надо признать, серьезная статья расходов (...). В перспективе мы должны прийти к тому, чтобы председатели представительных органов в Бийске и Рубцовске работали на неосвобожденной основе", — сказал он.
Александр Романенко напомнил, что и правительство, и АКЗС могут "только рекомендовать муниципалитетам применить ту или иную форму работы".
"По Конституции РФ муниципальные образования не входят в систему органов государственной власти, более того, никто не отменял принцип разделения властей. И на уровне региона есть власть исполнительная (…), а есть законодательная или представительная, и они независимы друг от друга, хотя цель у нас одна – социально-экономическое развитие края, в том числе муниципальных образований", — сказал он.
Он добавил, что "вопрос требует тщательной проработки, а не поспешного решения".
"Вернемся к его обсуждению в сентябре-октябре, но, повторюсь, принимать решение муниципальные органы представительной власти будут самостоятельно", — подытожил спикер АКЗС.
Комментарии
Выводы рано делать, еще ничего не решено, нужно больше достоверной информации , которая будет к сентябрю.
Романенко прав, такие вопросы должны решаться обстоятельно и без лишней спешки. Так или иначе, глава АКЗС понимает, что муниципалитеты должны лишь прислушаться к рекомендация заксобрания. Поэтому будем ждать дальнейшее развитие событий
Значит муниципалитеты сами решать быть этому или не быть. А вопрос хороший.
Сколько ни плати им, а ситуация в этих городах становится только хуже!
Романенко ещё раз доказал свою компетентность в таких вопросах! Арбитр из него потрясающий, так как умение объективно решать такие разногласия к него не отнимать!
Мне все больше и больше нравится активная позиция Романенко – вот реально работает человек, думает, решает, некоторым коллегам есть чему у него поучиться.
Доживем до сентября там посмотрим, к чему придут власти муниципалитетов