Фото: администрация Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил школьников и дошколят региона с 1 июня. Официальное поздравление, направленное детям, размещено на сайте правительства региона. В нем он отметил, что замечательный праздник напоминает об огромной ответственности в деле воспитания подрастающего поколения.
"Именно в юные годы начинает формироваться будущая личность. Будет ли человек добрым, целеустремленным, любящим свою семью и родину, зависит от наставников, находящихся рядом в период его взросления. За каждым успешным гражданином стоят любовь, забота и самоотверженный труд родителей, воспитателей и учителей. В Алтайском крае институт детства находится в центре социальной политики. У нас созданы условия для реализации способностей, талантов ребят в учебе, творчестве и спорте. Летом 2017 года в оздоровительных учреждениях региона отдохнут и наберутся сил к новому учебному сезону более 160 тысяч детей", — говорится в поздравлении Александра Карлина.
В конце глава региона пожелал школьникам счастливых каникул, выпускникам — успешной сдачи экзаменов, а дошколятам — новых ярких впечатлений каждый день.
Комментарии
Чешуя... А в соседнем Китае - этот день Праздник - не рабочий!